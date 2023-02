Gent Jazz maakt eerste namen bekend: doorstart met Norah Jones, Gregory Porter en Isolde Lasoen

De vorige organisator, vzw Jazz en Muziek, ging in 2022 failliet nadat er een enorme schuldenberg was opgedoken. Er moest in een sneltempo gezocht worden naar een mogelijke overnemer. "Een aantal maanden geleden zag het er even veel slechter uit", zegt schepen Sami Souguir (Open VLD). "We zijn enorm blij dat er zo snel een doorstart is." Greenhouse Talent bood zich aan, het bedrijf organiseerde eerder al grote concerten op het Gentse Sint-Pietersplein. Het personeel van de vorige vzw kon de overstap naar Greenhouse maken. De nieuwe organisator beloofde om er alles aan te doen om ook deze zomer Gent Jazz te laten plaatsvinden, dat is gelukt.

Het Gentse stadsbestuur benadrukt dat het Gent Jazz blijft steunen, ook met subsidies. De stad is daar nog verder in overleg over. Voor de vorige organisator was zo'n 260.000 euro voorzien. "Gent is een UNESCO City of Music, we zijn in het najaar 2024 nog de gaststad van de grootste jazzconferentie ter wereld. Gent Jazz is een heel belangrijk onderdeel van onze culturele en muzikale identiteit, ook internationaal."