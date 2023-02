Gentse verenigingen bouwen nooddorp "Klein Gent" in Turkije om slachtoffers aardbeving op te vangen 

"We hebben een akkoord met de Turkse gouverneur. Op het terrein worden nu de nodige nutsvoorzieningen aangelegd. We zetten in op huisvesting omdat we iets duurzaams willen doen. De meeste mensen hebben er nood aan een dak boven het hoofd en een plek waar ze het gewone leven kunnen hervatten. Een container is 21 vierkante meter groot en bestaat uit een sanitair deel en een woonruimte. De eerste opvang in tenten begint precair te worden, die noodopvang is maar enkele weken houdbaar", zegt Fatih Topdemir van Helping Hands. De organisatie is actief in de regio sinds 2014 en helpt er met de opvang van Syrische oorlogsvluchtelingen.