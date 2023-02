Geschiedenislerkrachten uit Ninove, Zottegem en Beveren starten petitie om lesuren te behouden

Geschiedenisleraars uit Ninove, Zottegem en Beveren hebben de krachten gebundeld om hun lesuren in het Gemeenschapsonderwijs te behouden. Een van hen is leraar Kevin De Bodt. Hij geeft al 13 jaar geschiedenis in Zottegem, en begrijpt niet dat het Gemeenschapsonderwijs het aantal lesuren geschiedenis met een kwart wil verminderen.

"Ze zeggen altijd dat de lat hoger moet liggen", vertelt Kevin. "Ook voor het vak geschiedenis zijn er meer doelstellingen die we samen met de leerlingen moeten bereiken. Tezelfdertijd willen ze dat we die doelstellingen in minder lesuren bereiken. Dat vinden we toch wel een probleem: we willen onze leerlingen begeesteren, en niet zomaar de leerstof afhaspelen. Ik hoop dat de beleidsmakers in Brussel naar ons luisteren."

De initiatiefnemers van de petitie hebben al een mogelijke oplossing. "Elke school heeft vrije uren die ze zelf mogen invullen", gaat Kevin door. "En zo zou men het vak geschiedenis volledig kunnen behouden. Net zoals aardrijkskunde. Die leerkrachten zouden maar een half uur per jaar meer hebben. De woordvoerder van het Gemeenschapsonderwijs stelt voor dat de leraars Nederlands dan maar een tekst lezen over klimaat. Onbegrijpelijk."

Ondertussen hebben al 2.000 mensen de petitie getekend.