40 inbreuken vastgesteld tijdens grootschalige controleactie bij handelaars in Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel en Dilbeek

Drie handelszaken moesten na de controle met onmiddellijke ingang de deuren sluiten. In Wemmel sloot de politie twee horecazaken, en ook in Merchtem moest een shishabar onverbiddelijk de deuren sluiten. De uitbater van de bar beschikte niet over de nodige vergunningen, maar bediende toch een veertigtal klanten in zijn zaak. Al snel stuitten de inspecteurs in de zaak ook op technische gebreken. Zo stond een hete kolenkachel op een gammele tafel in de achterbouw van het pand, zonder branddetectie of een geschikt brandblusapparaat in de buurt. Ten slotte werden de elektriciteitskabels in het pand willekeurig vertakt en aangesloten.