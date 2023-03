Helft van budget voor invoering van kilometerheffing in het Brussels Gewest al besteed: "Gaan testfase niet stopzetten"

De Brusselse regering gaf al meer dan 30 miljoen euro uit aan de voorbereidingen voor de invoering van Smart Move, de slimme kilometerheffing die het gewest wil invoeren. Maar het is niet zeker of die heffing er ook effectief komt. Regeringspartij PS ligt dwars. Toch gaat minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) door met de (kostelijke) voorbereidingen. "Het slechtste dat we nu kunnen doen is de testfase stopzetten. Dan is het geld pas echt verloren", zegt Gatz.