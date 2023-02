"Het draait rond de Krim, die kan deze zomer al bevrijd zijn": "Terzake" spreekt Amerikaanse oud-generaal Ben Hodges

De Krim wordt al sinds 2014 bezet door Rusland. "Zolang dat zo is, zal Oekraïne nooit veilig zijn en kan het de economie niet heropbouwen", zegt de gepensioneerde legerchef. Hij noemt de Krim zelfs belangrijker dan de Donbasregio. "Als de Krim bevrijd is, volgt de Donbas later."

De wapenleveringen aan Oekraïne gaan volgens Hodges te traag om een groot verschil te maken. "Hoe lang het duurt, hangt voor een groot deel af van de VS, het VK, Duitsland en Frankrijk", zegt Hodges.

"Als we zouden leveren wat nodig is op het vlak van langeafstandswapens, raketten, gevechtsvliegtuigen of drones, dan kan het dit jaar echt al voorbij zijn", claimt hij. "Dan kan de Krim eind deze zomer bevrijd zijn. Als we dat niet doen, dan sleept het zich voort. En als het te lang duurt, is dat uiteindelijk in het voordeel van Rusland."