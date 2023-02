Hoge Gezondheidsraad raadt bloeddonaties af voor 66-plussers, Rode Kruis ziet geen reden tot bezorgdheid

Rode Kruis Vlaanderen zegt in een reactie te willen benadrukken dat het "geen reden tot bezorgdheid" ziet. Zij zien in de realiteit geen problemen en hebben het veeleer over een theorethisch probleem dat de HGR schetst.

Rode Kruis Vlaanderen zegt dat het aantal Vlaamse 65-plussers dat fysieke ongemakken ondervindt bij het bloed geven niet per se hoger ligt dan bij andere leeftijdscategorieën. "Meer nog: bij de 65-plussers in Vlaanderen is het risico op deze zogenoemde donorreacties - denk bijvoorbeeld aan flauwvallen of een grote blauwe plek - zelfs drie keer kleiner dan bij de 20- tot 29-jarigen", zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis Vlaanderen. "Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er in ons land altijd een medische screening door de arts gebeurt vooraleer je bloed mag geven. En daarbij gaan onze artsen altijd zeer voorzichtig om met oudere donoren."