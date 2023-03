Lekkende veegwagen zorgt voor oliespoor en vallende fietsers in Gent

Vanmorgen kreeg de brandweer een melding binnen dat er een oliespoor lag in de Overpoortstraat en dat er al enkele fietsers waren gevallen. "Toen onze ploegen aankwamen, zagen we dat er vooral veel olie lag aan de rotonde met de Kunstlaan. Daar is de weg voor even afgezet", zegt woordvoerder van de brandweer Bjorn Bryon. "Fietsers zijn uitgegleden en we zagen ook dat het oliespoor verspreid lag in verschillende straten. Bij onderzoek bleek ook dat de veegmachine van Ivago olie had verloren tot aan de sporen aan het Zuid. Ook daar zijn het wegdek en de sporen schoongemaakt."

Alle hinder is opgelost, de straten zijn weer schoongemaakt.