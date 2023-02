Rattenvanger komt aan huis in Kortenaken

"Vroeger hielden onze eigen gemeentediensten zich bezig met de rattenbestrijding op het openbaar domein", vertelt schepen van milieu Griet Vandewijngaerden (Vooruit). "Maar de laatste tijd kregen we meer en meer vragen van inwoners die last hebben van ratten. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een organisatie die de rattenplaag op grotere schaal kan aanpakken."