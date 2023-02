Japan onderzoekt "mysterieuze" ijzeren bal die aanspoelt op het strand

Hoe dan ook is er veel speculatie op sociale media in Japan. De bal wordt vergeleken met objecten uit sciencefiction- en fantasyfilms en -series zoals "Godzilla", "War of the Worlds" en "Dragon Ball". Een ufo wordt ook niet uitgesloten, net als mogelijke spionage vanuit China.



De aandacht voor ongeïdentificeerde objecten is erg groot nadat de Verenigde Staten eerder deze maand een vermoedelijke Chinese spionageballon uit de lucht schoot. Sindsdien zijn nog drie andere onbekende objecten uit de lucht geschoten. Daarvan zegt de VS intussen dat ze niets te maken hebben met spionage of buitenaards leven. Allicht gaat het om onderzoeksballonnen.