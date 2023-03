Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst wapenen zich tegen cybercriminaliteit

Bankzaken regelen, shoppen, een reis boeken, of je persoonlijke gegevens raadplegen doen we vandaag de dag steeds vaker via de smartphone of computer. Erg gemakkelijk, maar zoals we ondertussen weten, niet zonder gevaar. Om mensen te behoeden om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit, wordt er in de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst een proefproject uitgerold.