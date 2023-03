Kerktoren Oostveld in Eeklo helemaal afgebroken

In Eeklo ligt de opvallende kerktoren van Oostveld helemaal tegen de vlakte. De aannemer moest de werken verschillende keren stilleggen omdat brokstukken op de weg dreigden te belanden en woningen in de buurt zouden beschadigen. Maar nu is de klus geklaard. Er kwamen kranen en betonscharen aan te pas om de toren neer te halen. Het heeft Eeklo ongeveer 90.000 euro gekost.

Het stadsbestuur van Eeklo wou de kerktoren afbreken, omdat het niet meer veilig was. De kerktoren brokkelde af, het beton was aan het rotten en de toren was ook niet meer stabiel.

De kerk en de toren dateren uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Een gang verbindt het kerkgebouw met de losstaande klokkentoren. De kerk zelf blijft behouden, maar het is nog niet duidelijk wat er precies mee gaat gebeuren. Het stadsbestuur van Eeklo is momenteel aan het overleggen met het kerkbestuur om de kerk een nieuwe invulling te geven.