Kleine kanalen in Venetië staan droog, ook rivieren en meren in het noorden van Italië kampen met watertekort

Lage waterstanden in Venetië in januari en februari zijn niet uitzonderlijk. Dit jaar gaan ze echter gepaard met een ongewoon hogedrukgebied dat al meer dan twee weken boven een groot deel van Italië blijft hangen. Dat veroorzaakt niet alleen mildere temperaturen dan gewoonlijk voor de tijd van het jaar, maar verhindert ook de komst van storingen met wind en regen. Normaal gezien volstaan die storingen om het waterpeil min of meer op punt te houden.

In het algemeen was de winter in de Alpen tot nu toe al te droog. Volgens experts is er 50 procent minder sneeuw gevallen dan gemiddeld. En dan is er ook nog de stand van de maan, die zorgt voor extra laagtij dezer dagen.