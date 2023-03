Kortfilm 'Warre en de drie wilgen' opgenomen in wilde tuin in Balegem

De kortfilm 'Warre en de drie wilgen' werd opgenomen in de wilde tuin van het gezin van Sien Lievens en Seppe Van Hoye en hun twee zonen Warre (9) en Nout (7) uit Balegem. Hun wilde tuin en het belang van wilde planten waren de inspiratie voor de film.

In de film ontdekt Warre, de oudste zoon van Sien en Seppe, een fantasiefiguur in de tuin, Willow. De stem van Willow werd ingesproken door actrice Sarah Vandeursen. Samen vertellen ze over het belang van wilde planten en beestjes en dat een gezonde leefomgeving vaak in eigen tuin begint.

Regisseur Yasmine Versteele was op zoek naar een gezin dat wou meewerken aan een kortfilm in opdracht van Ket & Doc, een reeks kinderdocumentaires waarin de wereld wordt bekeken door de ogen van een kind. Ze kwam in contact met Sien Lievens en haar gezin en raakte geïnspireerd door hun leefwereld. "Wij proberen onze leefwereld een stukje gezonder te maken door verwildering in onze tuin toe te laten en elkaar te leren wat voor nut al die wilde planten hebben. Zo plukken we vaak distels om distelsap mee te maken, dat is heel lekker en gezond", zegt Sien.



Ook het plukbos in Oosterzele, waarvoor Sien samenwerkte met de gemeente, komt in beeld. De kortfilm is nu te zien op Ketnet en VRT MAX. Het verhaal is ondertussen ook al in boekvorm uitgegeven 'Willow en Warre laten alles lekker wild'.