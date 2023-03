Leuven test of verhuurders discrimineren

Om discriminatie te bestrijden wil de stad in de eerste plaats begrijpen waarom er gediscrimineerd wordt. Ze treedt daarom in gesprek met huurders en verhuurders. "Soms gebeurt discriminatie onbewust. Het bestaat in vele vormen, uit zich op verschillende manieren en heeft meerdere achterliggende oorzaken", klinkt het in een persbericht van de stad. "Door de verhuurders en huurders te betrekken bij de besprekingen van het probleem, kunnen we sterk onderbouwde maatregelen nemen."

Daarna wil Leuven actie ondernemen: "We denken bijvoorbeeld aan informatiecampagnes over discriminatie en racisme en het ondersteunen van huurders en verhuurders bij administratieve taken. Of we leren makelaars aan hoe ze moeten omgaan met verhuurders die discriminerende vragen stellen." De stad zal in het najaar ook een meldpunt opstarten. Kandidaat-huurders die slachtoffer zijn van discriminatie, kunnen daar een melding doen.