Opnieuw zorgen over gezondheid koning Mohammed VI van Marokko: griep dwarsboomt reis naar Senegal

Mohammed VI kwam in 1999 aan de macht nadat zijn vader Hassan II plots was overleden. De koning stamt af van de Alaoui-dynastie, die sinds 1666 van vader op zoon over Marokko regeert.

Mohammed VI, die in Europa studeerde en in Brussel stage had gelopen bij de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors, was 35 jaar toen hij op de troon kwam. Als liefhebber van jetskiën, golf en sportauto's luidde zijn bijnaam al snel "the cool king".