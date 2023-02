"Mijn dochter is bang van helikopters boven Mechelen, ze denkt dan aan oorlogsraketten": het leven in het nooddorp voor Oekraïners

"Als mijn dochters hier in een helikopter horen, moet ik hen geruststellen. Nee, het zijn geen raketten. Nee, hier is geen oorlog. Hier zijn we veilig", zegt Ruslan. Zelf had hij lange tijd nachtmerries. "Tussen Odessa en Irpin zag ik niets dan dode mensen. Dat beeld spookte door mijn hoofd. Maar sinds ik hier ben, is het beter."

"We horen hier veel harde verhalen. Onze begeleiders staan altijd klaar met een luisterend oor voor wie wil", zegt Dirk Sinjan van het Rode Kruis. Hij was ingenieur in de industrie maar gooide zijn carrère om en werd coördinator van het Mechelse nooddorp. Dat verrees in april 2022 op een parking aan de Nekker, naast de grote Expo-ruimte en de bioscoop.