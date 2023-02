Niet alle inzamelacties voor Syrië en Turkije even succesvol:  "Geef nuttige dingen, of geld voor transport"

“Al die kleinere organisaties brachten hun spullen dan hierheen. Maar als ik hen dan vroeg of ze ook geld hadden ingezameld om de pakken te vervoeren, werd het vaak lastig.” De moskee had geld in kas om de eerste transporten zelf te betalen. Nu roept Palit op om in plaats van kleren financiële steun te geven, al was het maar voor het transport. “Spullen komen brengen en het geld voor je eigen vzw houden, dat gaat niet.”