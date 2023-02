"Weer een blamage voor België": Nederlandse rechter weigert asielzoeker terug naar België te sturen door "risico op onmenselijke behandeling"

Een rechter in Nederland weigert een Chinese asielzoeker terug te sturen naar België omdat hij een onmenselijke behandeling zou kunnen krijgen. De man vroeg vorige zomer asiel aan in Nederland, maar was eerder al in ons land. Volgens de Europese regels moet hij daarom eigenlijk hier asiel aanvragen. "Een zoveelste blamage voor België", zegt Kati Verstrepen van de Mensenrechtenliga in "De ochtend" op Radio 1.