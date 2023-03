Nieuw parcours voor mountainbikers en veldrijders aan Koornmolen in Gooik

Volgens de voorzitter is de bouw van een nieuw oefenparcours voor mountainbikers nodig om tegemoet te komen aan de stijgende populariteit van de sport. "In 2014 zijn we gestart met 8 renners, nu zijn we met 140", weet Timmermans. "Mountainbike en veldrijden zit dus, net als het wielrennen, in de lift, maar er zijn maar weinig plekken waar je de sport kan beoefenen. Met dit nieuwe parcours hopen we dat we zoveel mogelijk jonge renners de liefde voor de sport kunnen bijbrengen."