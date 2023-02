North Sea Port onderzoekt uitbreiding goederensporen tussen Gent en Terneuzen

Samen met de spoorwegbeheerders gaat North Sea Port bekijken of er goederensporen kunnen bij komen over de landsgrens heen in het havengebied tussen Gent en Terneuzen, in Nederland. Dat is nodig, zegt de haven, om nog meer goederen via de trein te kunnen vervoeren in plaats van vrachtwagens. De huidige spoorinfrastructuur is daar niet op voorzien. Daarom gaat de haven bekijken of er bijvoorbeeld een nieuwe spoorlijn kan komen tussen Zelzate en Axel, in Nederland. En of dat ook kan ten noorden van het Kluizendok in de Gentse haven. Zowel de Belgische als de Nederlandse overheid maken daar geld voor vrij. North Sea Port wil na de zomer met het onderzoek daarover beginnen.