Negen Palestijnen gedood bij aanval van Israëlisch leger in Nabloes op Westelijke Jordaanoever 

De aanval van de Israëlische troepen heeft plaatsgevonden op klaarlichte dag in Nabloes, een stad op de Westelijke Jordaanoever. Het doelwit waren Islamitische Jihadstrijders. Bij de razzia zijn zeker negen mensen gedood, onder wie zeker drie burgers. Volgens de Palestijnse overheid zijn er ook 97 gewonden. Het Israëlische leger bevestigt dat er een operatie gaande was in Nabloes, maar gaf verder geen details.