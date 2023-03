Lokale verenigingen Attenhoven willen dat  stadsbestuur oude parochiezaal koopt en opknapt

De parochiezaal in Attenhoven werd enkele jaren geleden gesloten, tot ongenoegen van de plaatselijke verenigingen. Het pand is in slechte staat. "De parochiezaal was een ontmoetingsplaats voor ons", zegt Ariane Christiaens van Samana, vroeger bekend als Ziekenzorg. Nu de zaal te koop staat, hopen ze dat er een oplossing komt.

"Sinds de sluiting moeten we in andere steden en gemeenten gaan ruimtes huren", vertelt Ariane. "Dat kost ons veel centen. Daarom moeten we extra activiteiten inplannen om geld in te zamelen, zodat we die huur kunnen blijven betalen." Ook Henry van de vereniging Bedevaart Attenhoven-Scherpenheuvel haalt dat probleem aan: "Wij moeten altijd op café gaan om vergaderingen te houden", zegt hij. "Dat kost ons ook een pak geld."