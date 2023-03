Patrick uit Gullegem schrijft boek over paters uit abdij van Westvleteren in Eerste Wereldoorlog: "Nooit zoveel bier gebrouwen als toen"

"De Eerste Wereldoorlog hield de paters van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren niet tegen om bier te brouwen", klinkt het bij Patrick. De 63-jarige Patrick Libbrecht uit Gullegem dook in de archieven van de abdij. Hij vond er drie dagboeken van paters die hun verhaal neerschreven in de Eerste Wereldoorlog. "Vooral Broeder Victor is aan het woord. Het is de eerste keer dat het dagboek wordt uitgegeven", zegt hij.

In het verhaal heeft Patrick het over hoe de paters het begin van de oorlog meemaakten. "Woke waren ze alleszins niet. In het begin vingen ze mensen op, later soldaten vanuit de hele wereld. Het was een schok voor de paters. In die vier jaar veranderde hun hele wereldbeeld", vertelt hij. "Zo lieten de paters bijvoorbeeld eerst geen vrouwen binnen, maar door de oorlog konden ze niet anders."