Pijl en boog al 40.000 jaar langer in Europa in gebruik dan tot nog toe gedacht

In een grot in Zuid-Frankrijk zijn bewijzen gevonden voor het vroegste bekende gebruik van pijl en boog in Europa. Het gaat om stenen pijlpunten van 54.000 jaar oud. Dat is 40.000 jaar eerder dan de oudste pijlpunten in Europa tot nog toe. De studie daarover is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.