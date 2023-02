Nieuwe plannen voor Casino- en Conservatoriumplein Kortrijk: auto's gaan ondergronds

Ontharding, vergroening, ontmoeting staan centraal. Maddens: "Het Casinoplein wordt een stadstuin, het Conservatoriumplein een stadspark met een arena en als sluitstuk een kiosk. Het project werd al lang voorbereid, maar vandaag is het ontwerp klaar en wordt het voorgesteld aan de bevolking. 4.500 vierkante meter plein wordt onthard en vergroend, met ruimte voor culturele en andere activiteiten.”

Voor de heraanleg van beide pleinen is een budget van 1,35 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 600.000 gesubsidieerd wordt. In de zomer van 2023 worden de werken vergund. De werken moeten starten in de herfst van 2023 en afgewerkt zijn in de lente van 2024.