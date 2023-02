Trekt vrouw Rachel aan het langste eind of dochter Roxeanne: dit staat op het spel in proces over erfenis van wijlen André Hazes

In het kort: wie is André Hazes sr.?

André Hazes is één van de meest succesvolle volkszangers in Vlaanderen en Nederland. Hij wordt populair in de jaren 70 met meezingbare levensliederen. Zijn bekendste nummers zijn "Een beetje verliefd", "Bloed zweet en tranen" en "Zij gelooft in mij", dat pas na zijn dood een hit wordt. Hazes overlijdt op zijn 53e in 2004 na een hartstilstand in het ziekenhuis. Hij is een groot deel van zijn leven een zware drinker geweest.

Hij is in 1991 na twee scheidingen hertrouwd met Rachel van Galen. Hij is dan 40, zij 21. Ze hebben daarvoor al een buitenechtelijke relatie gehad, Rachel is dan nog minderjarig. Het koppel heeft twee kinderen: dochter Roxeanne (30) en zoon André junior (29). Hij treedt in de voetsporen van zijn vader als zanger en scoort een hit met "Leef". Tussen Rachel en haar kinderen zit de verstandhouding sinds de dood van André senior niet echt goed.