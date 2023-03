Buurtbewoners dienen bezwaar in tegen bouw nieuwe Steenbruggebrug in Brugge

In Brugge hebben enkele buurtbewoners bezwaar ingediend tegen de bouw van de nieuwe Steenbruggebrug. Dat is de brug die je over moet als je van Oostkamp komt en naar Brugge wilt rijden of omgekeerd. Er zijn plannen voor een nieuwe, hoge brug. Niet die nieuwe brug zorgt nu voor ongerustheid, maar wel de hinder die de werken met zich zullen meebrengen. Voor de nieuwe brug er kan komen, zal eerst de oude brug afgebroken worden. Tijdens alle werken zullen bestuurders voor een periode van anderhalf jaar moeten omrijden tussen Brugge en Oostkamp. Volgens buurtbewoners zou dat voor heel wat chaos in het verkeer kunnen zorgen.