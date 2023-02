Provincie weigert vergunning aan Stevens Recycling in Genk om uitstoot van PCB's en dioxines

Het bedrijf Stevens Recycling in Genk krijgt geen nieuwe omgevingsvergunning van de deputatie van Limburg. Stevens Recycling is een schrootverwerkend bedrijf. Volgens metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is het mee verantwoordelijk voor de vervuiling met PCB's en dioxines in de omgeving. Het bedrijf zegt dat het in beroep gaat.