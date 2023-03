"Het hangt allemaal af van het deeg": Antwerpenaren genieten op Aswoensdag van een stuk pruimentaart

In de omgeving van Lier en Antwerpen genieten mensen op Aswoensdag traditioneel van een stukje pruimentaart. De zwarte kleur van de pruimen doet denken aan de as van de kruisjes die mensen laten tekenen op hun voorhoofd."Toen ik als 20-jarige bakker werkte, kwamen de klanten rechtstreeks van de kerk naar de bakkerij", vertelt Johan Hendrickx, ex-bakker en voorzitter van de Orde van het Liers Vlaaike. "Onze eigen bakkerij was erin gespecialiseerd. Op Aswoensdag verkochten we, wat betreft patisserie, niets anders. Dat ging dan om taarten met pruimenspijs zoals wij zeggen in Lier. Wij verwerkten op Aswoensdag zo'n 120 kilogram moes. Later zijn daar de verse pruimen en pruimen in croûte bijgekomen."