PXL-studenten lezen in bibliotheek Hasselt kinderboeken voor in moedertaal

"Het is de dag van de moedertaal", zegt Karen Reekmans van hogeschool PXL in Hasselt. Ze is lector meertaligheid en geeft Frans in het lager en kleuteronderwijs. "We lezen voor in het Engels, Frans, Turks en Roemeens. Jonge kinderen zijn nieuwsgierig naar verschillende talen en zoeken altijd manieren om te communiceren in een andere taal. Kinderen leren nieuwe woorden en koppelen die aan woorden die ze kennen. Zo heb je in het Frans en het Turks bepaalde woorden die bijna hetzelfde zijn."