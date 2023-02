Man uit Vilvoorde krijgt werkstraf van 130 uur voor verkeersagressie

De feiten vonden op 5 maart 2021 plaats op de Schaarbeeklei in Vilvoorde. De dertiger reed er met zijn gezin in hun SUV achter een vrachtwagen en haalde die in, kort voor een wegvernauwing. De vrachtwagen haalde hen opnieuw in, en volgens de bestuurder werd de auto daarbij bijna van de weg geduwd. Dat scenario herhaalde zich nog eens, waarop de autobestuurder aan het eerstvolgende rood verkeerslicht verhaal ging halen.



"Ik ben uitgestapt en wou hem aanspreken omdat hij zo gevaarlijk had gereden", verklaarde de dertiger zelf. "Ik heb er alles aan gedaan om met hem te communiceren, maar hij trakteerde me door zijn openstaande raam op een vuistslag."

Volgens verschillende getuigen, onder wie de echtgenote van de dertiger, was het net die laatste die woedend was uitgestapt en had hij de zijruit van de vrachtwagen vernield. Toen de vrachtwagenbestuurder daarop was uitgestapt, waren beide mannen op de vuist gegaan. Na enkele stevige klappen, stapte de dertiger terug in zijn wagen en reed weg, maar de vrachtwagenbestuurder klampte zich vast aan de auto om hem tegen te houden en werd nog vijftig meter meegesleept. Daarbij liep de vrachtwagenbestuurder brandwonden op.