Wie wordt de nieuwe conciërge van het Belfort in Brugge? 42 mensen stellen zich kandidaat

Dertig jaar lang was Frank De Vos huisbewaarder van het Belfort. Hij stond in voor het onderhoud, controle en bewaking van het gebouw. Hij was ook het aanspreekpunt voor het verhuur van de zalen. Maar Frank gaat met pensioen en wordt nu vervangen.

Stad Brugge schreef een vacature uit en liefst 42 mensen stelden zich kandidaat: “Dat terwijl het toch geen evidente functie is”, zegt Pieter Marechal (CD&V), schepen van Personeel. "Ook na de werkuren moet je vaak in buurt blijven. We hadden dit totaal niet verwacht. Meestal krijgen we hoogstens 20 sollicitanten voor gelijkaardige vacatures voor een conciërge in Brugge."