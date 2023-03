Mechelen bespaart zo'n 280.000 euro door 33% minder energie te verbruiken tijdens de wintermaanden

In Mechelen heeft het stadsbestuur de afgelopen maanden zo'n 280.000 euro bespaard door gemiddeld 33% minder energie te verbruiken. "Dat kwam door het Winterplan dat we eind september voorstelden", vertelt schepen van Energie Patrick Princen (Groen). "Daarmee wilden we ons energieverbruik tijdens de wintermaanden verminderen om kosten te besparen in tijden van een energiecrisis." In dat Winterplan stonden een tiental maatregelen, zoals de temperatuur verlagen in openbare gebouwen, de straatverlichting 's nachts dimmen of de waterfonteinen in de stad niet gebruiken.