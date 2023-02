Stukadoors en dakwerkers gezocht: te weinig opleidingen en "Belgen staan niet te springen om zo'n zware job te doen"

Dakwerker, wegenwerker, stukadoor, schrijnwerker; het zijn beroepen waar veel nood aan is, maar die amper nog ingevuld raken. Dat blijkt uit een rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERV. Dat is een adviesorgaan dat werkgevers- en werknemersorganisaties verenigt.

Hoe komt dat dan? In de eerste plaats omdat er in het middelbaar onderwijs steeds minder opleidingen zijn die leerlingen kunnen klaarstomen voor zo'n vak. Neem nu het vak van dakwerker. In heel Vlaanderen werken er 7.000 dakwerkers, goed voor 7 procent van alle arbeiders in de bouwsector. Toch volgen nog slechts 37 leerlingen daar een opleiding voor. 25 van hen volgen zelfs een richting die binnenkort niet meer bestaat: die voor dakdekker of dakdichter.