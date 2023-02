Genetisch aangepaste bomen die veel CO2 opnemen geplant in Amerikaanse staat Georgia

Professor bosbeheer Bart Muys (KU Leuven) heeft eveneens bedenkingen. "Je moet opletten voor een ongecontroleerde verspreiding in de natuur. Ze kunnen andere boomsoorten dwarsbomen, en een effect hebben op biodiversiteit. En wie weet zuigen ze ook bijzonder veel water op", vertelt hij aan VRT NWS. "There is nothing like a free lunch", zegt hij (vrij vertaald: het perfecte bestaat niet, overal zit wel een addertje onder gras).

Bovendien, zo zegt Muys, moet je er sowieso voor opletten dat je niet de plaats van andere bossen gaat innemen voor het project, want dan begin je met negatieve balans qua koolstof. De grootste winst voor het klimaat kan je nog altijd bereiken door minder fossiele brandstoffen te gebruiken voor energie. Wat het aspect van de biomassa betreft, wijst Muys erop dat fotosynthese als proces lang niet zo efficiënt is voor de aanmaak van energie als bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. Toch blijft dit experiment interessant: het kan ons wel degelijk dingen leren voor de toekomst.