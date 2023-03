Steeds meer fietsers in Vlaams-Brabant, fietssnelweg Leuven-Brussel blijft populairste route

Vorig jaar hebben weer meer mensen in Vlaams-Brabant gekozen voor de fiets als vervoersmiddel. Het aantal mensen dat voorbij een fietsteller fietste in de provincie is gestegen met 6,86 procent sinds 2021. De meest populaire fietsroute blijft de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Er staan in totaal 16 tellers in de provincie.