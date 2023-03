Te weinig uitgaansplekken voor jongeren in Sint-Niklaas, vindt oppositiepartij Vooruit

In het centrum van Sint-Niklaas staan heel wat horeca-zaken leeg, vooral aan het Sint-Nicolaasplein, vlak bij de Grote Markt. Daar is maar 1 café over, de andere 4 staan leeg. Sint-Niklaas hoopte om nieuwe uitbaters te vinden, maar dat is nog altijd niet gelukt. En begin volgende maand sluit ook het jeugdcentrum tijdelijk de deuren omdat er grote werken moeten gebeuren.

Dus moeten er uitgaansplekken bij komen, vindt oppositiepartij Vooruit. "Ik denk dat er in Sint-Niklaas 4 plekken zijn waar de jeugd naartoe kan", vertelt Yente Syvertsen van Vooruit. "In andere cafés moeten we ons tussen volwassenen mengen, en dat schrikt veel jongeren af. De stad bekijkt wel of er een tijdelijke zomerbar kan komen, maar dat is te weinig voor alle jongeren hier."