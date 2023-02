Mobiliteitsexpert Kris Peeters vraagt dringende politieke actie: "Voer het rijbewijs met punten in"

De nieuwe cijfers van Vias schetsen een somber beeld: in 2022 kwamen 521 mensen in België om bij een verkeersongeval. Dat is een stijging met 8 procent tegenover 2021, toen er 484 verkeersslachtoffers vielen. 1 op de 3 van hen was een kwetsbare weggebruiker. Dat betekent dat elke twee dagen een kwetsbare weggebruiker in het verkeer sterft.