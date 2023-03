Voetbalclub SV Anzegem stopt ermee: "Woordbreuk van gemeente doet onze club de das om"

Burgemeester Gino Devogelaere (Samenéén) is niet opgezet met de beschuldigingen vanuit de club. “SV Anzegem kreeg al geld van de gemeente begin dit jaar en nu vorige week nog eens. Dat dat tweede bedrag nog niet op de rekening staat is normaal. Wij zijn geen bankloket waar je gewoon geld kan afhalen, er gaat daar wat tijd over. We willen ook weten wat er met het geld gaat gebeuren. Is het om een duurdere speler mee aan te trekken of zal iedereen van de bijdrage vanuit de gemeente kunnen genieten? Wij kunnen trouwens niet blijven geven, er zijn grenzen. Er is nog een voetbalploeg in Anzegem en nog tal van andere sportclubs. Als SV Anzegem boven het niveau van Anzegem wil spelen mag dat, maar dan moet de club zelf voor de financiering zorgen.”

Of de 25.000 euro die de gemeenteraad vorige week had toegekend, nu nog zal uitbetaald worden of niet, is niet duidelijk.