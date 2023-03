Woontoren aan Saincteletteplein in Molenbeek krijgt nog maar eens negatief advies

Die vindt de voorziene 69 plaatsen nu al te weinig. "Het aantal appartementen met meer dan één slaapkamer is op onze vraag opgetrokken tot 40 procent in plaats van 30 procent. Dat is goed, maar vereist wel meer parkeermogelijkheden. Want uit statistieken blijkt dat samenwonende koppels of gezinnen met kinderen over meer auto's beschikken dan eenpersoonshuishoudens of eenoudergezinnen", zegt de Molenbeekse schepen van Stedenbouw Amet Gjanaj (PS) in de krant La Dernière Heure.