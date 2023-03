Woonzorgcentra in Turnhout sluiten afdelingen door personeelstekort: "Wachtlijsten zullen nog groeien"

De woonzorgcentra in Turnhout merken dat mensen steeds langer wachten voor ze naar een woonzorgcentrum verhuizen. "Vroeger verbleef iemand gemiddeld zo'n drie jaar in een woonzorgcentrum", zegt schepen van zorg en voorzitter van zorggroep Orion Luc Op de Beeck (CD&V). "Nu is dat al ingekort tot soms iets meer dan twee jaar." De zorggroep heeft dan ook een wachtlijst voor het kortverblijf, dat dus steeds populairder wordt. "We hebben niet per se gigantische wachtlijsten, zeker iemand die zwaar zorgbehoevend is zal snel in een woonzorgcentrum terecht kunnen."