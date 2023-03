Zetel op bushokje in Nieuwerkerken wacht niet langer op de bus

Jammer, vinden enkele buurtbewoners. "Het had echt dé toeristische attractie van Nieuwerkerken kunnen worden", zegt buurtbewoonster Elisabeth. "Nadat ik gisteren samen met mijn vriend Willem zag dat de zetel het nieuws had gehaald, twijfelden we niet om nog een eens een kijkje te gaan nemen. Nu de zetel weg is, gaan we deze foto zeker koesteren."