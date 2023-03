Zottegem opent fietsbibliotheek waar gezinnen kinderfietsen kunnen lenen

Het is de Fietsersbond van Zottegem die al enkele jaren met het idee speelt om in de stad een fietsbibliotheek op te richten. En nu is het zo ver: samen met het stadsbestuur van Zottegem en de Provincie Oost-Vlaanderen, opent de Fietsersbond binnenkort een fietsbibliotheek.

Bedoeling is dat alle kinderen uit Zottegem op die manier altijd een geschikte fiets hebben. Want niet voor alle gezinnen is het even gemakkelijk om telkens weer een nieuwe kinderfiets te kopen. De fietsbibliotheek kan daarbij helpen. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen, en zo heeft elk kind op elke leeftijd een geschikte en veilige fiets. Dat kan gezinnen veel geld besparen.

"Alle ouders weten dat kinderen hun fiets heel snel ontgroeien", zegt Rudy Muls van de Fietsersbond. "En telkens weer een nieuwe kinderfiets kopen, is heel duur. In de fietsbibliotheek kunnen ouders een kinderfiets lenen. En als die te klein is, kunnen ze die inruilen voor een ander model. We gaan werken met een soort abonnement dat voor iedereen betaalbaar is. De fietsbib zal ook zelf voor de fietsen onderhouden."