Zusjes uit Wichelen verkopen hun speelgoed voor slachtoffers aardbevingen in Turkije en Syrië

Vandaag verkopen zussen Febe en Lobke Desloovere speelgoed, kunstwerkjes, boeken, zelfgemaakte limonade en knuffels, voor het goede doel. De spullen verkopen ze bij hen thuis in Serskamp op de Wettersesteenweg. Ze zijn onder de indruk van de beelden die ze zagen van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië.

"Ik heb het ook vaak op school gehoord. Wij krijgen een nieuwe slaapkamer op zolder in de krokusvakantie. Daarom moesten er knuffels en speelgoed weg. Tijdens het opruimen beseften we dat er op dit moment kinderen zijn die geen slaapkamer hebben. Dus we verkopen nu onze spullen voor hen." De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar de hulpactie van Consortium 12-12.