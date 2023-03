1 jaar Oekraïners in Vlaanderen: Tanya werd serveerster in horecazaak Scherpenheuvel "Ze nam een menukaart mee om te studeren" 

24 februari 2022. Die datum staat bij de 25-jarige Tanya Turko in het geheugen gegrift. Het is de dag dat Tanya voor de tweede keer voor oorlog moest vluchten. Tanya is geboren in Loegansk, een gebied in het oosten van Oekraïne dat in 2014 in bezit werd genomen door pro-Russische rebellen. Het was er niet meer veilig en het gezin van Tanya besloot te vluchten naar het centrum van Oekraïne.

“Ik was toen 17 jaar”, vertelt Tanya. “We dachten dat we veilig waren in het midden van Oekraïne, maar nu weet ik niet meer waar we veilig zijn. Omdat we al in 2014 een oorlog hadden meegemaakt, hebben we niet lang gewacht om Oekraïne te ontvluchten.”