Nieuwe straf voor Amerikaanse zanger R. Kelly, maar hij ontsnapt aan "levenslange" opsluiting

R. (Robert Sylvester) Kelly, geboren in armoede in Chicago, werd wereldbekend met liedjes als “I believe I can fly” of “If I could turn back the hands of time”. Hij won drie Grammy's en verkocht 75 miljoen platen, zelfs nadat bekendraakte dat hij jonge meisjes misbruikte. Volgens de aanklager is hij een “seksueel serieroofdier” en misbruikte hij zijn roem en geld om meisjes te lokken, te verleiden en aan te randen.