Antwerps familiebedrijf DTM TAXI legt de boeken neer: 85 werknemers op straat

"Er was de coronaperiode, daarna kwamen de brandstofprijzen, de inflatie, en de taxisector heeft bovendien nog af te rekenen met goedkopere alternatieven zoals Uber en deelwagens", gaat Piet Van Gheem verder. "Het is alom geweten dat de hele sector het nogal moeilijk heeft. Mensen besparen op alle luxeproducten en dat is de taxi eigenlijk ook. Maar zo'n beslissing moeten nemen, doet ontzettend veel pijn."

Er worden nu curatoren aangesteld die eventueel naar een overnemer kunnen zoeken.