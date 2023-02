Archeologen vinden voor het eerst huizen van de oudste monumentenbouwers in Europa

Uit analyses van de paleosol - de fossiele bodem - van de site bleek dat die gelegen was op een uitspringend gebied omgeven door moeras. Die natuurlijke verdediging werd dan nog versterkt door een omheining bestaande uit een gracht en een palissade - houten palen in de grond - die zich rond de site uitstrekte.

De ingang was bijzonder zwaar verdedigd en werd bewaakt door twee monumentale structuren met merkwaardige elementen in de vorm van krabbenscharen. Die verdedigingswerken lijken latere toevoegingen te zijn, want een deel van de oorspronkelijke gracht moest er voor opgevuld worden.

"De site legt het bestaan bloot van een unieke monumentale, waarschijnlijk defensieve, architectuur. Dit toont een toename van de sociale spanningen in het Neolithicum aan", zei Ard.

De indrukwekkende verdedigingswerken waren mogelijk echter onvoldoende, aangezien het erop lijkt dat al de gebouwen in Le Peu platgebrand zijn rond 4400 v.C. Die vernieling heeft dan wel weer geholpen om de site te bewaren.

Doctor Ard en het team hopen dat verder onderzoek in Le Peu nieuw licht zal blijven werpen op de levens van mensen die we enkel kennen van hun monumenten voor de doden. Uit het onderzoek is al gebleken dat hun woonplaats een monumentale omvang had, iets was nog nooit eerder gezien was in de prehistorische Atlantische samenleving.

De studie van het team is verschenen in Antiquity. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Cambridge University Press.