Actievoerders brengen met speelgoed en teddyberen eerbetoon aan ontvoerde Oekraïense kinderen

De oorlog in Oekraïne is morgen exact een jaar oud en heeft al duizenden levens geëist. De onderzoeksgroep Conflict Observatory had vorige week in een rapport gemeld dat Rusland sinds de invasie zeker 6.000 Oekraïense kinderen zou hebben hervestigd in heropvoedings- en adoptie-instellingen in Rusland of in Oekraïense regio's onder Russische controle.

Om deze misdaad aan te kaarten heeft Avaaz vandaag het Schumanplein in Brussel vol gelegd met knuffels die "symbool staan voor de gestolen kinderen". De actie maakt deel uit van een grotere campagne waarmee de organisatie Europese en andere wereldleiders wil oproepen om Rusland nog meer sancties op te leggen en de kinderen weer veilig thuis te brengen.